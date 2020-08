Studentenverenigingen over mogelijke annulering introductieweken: 'Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden'

Het nieuws dat het kabinet liever heeft dat de introductieweken voor nieuwe studenten dit jaar worden geschrapt, is een domper voor de studenten. "We gaan uiteraard kijken naar de persconferentie en we zijn ontzettend benieuwd naar de maatregelen die naar buiten worden gebracht", zegtĀ Sander Doude van Troostwijk van de organisatie van de Eurekaweek.

Hij vervolgt: "Ik vind het natuurlijk spannend. Wat er vanavond gezegd gaat worden heeft waarschijnlijk wel invloed op onze week. Dus ik ben ontzettend benieuwd."

Nagelbijten

Ook bij studentenverenigingen zitten ze donderdagavond op het puntje van hun stoel. "Het zijn nog geruchten. Daar houden we aan vast. Ik ben benieuwd", zegt Guido van Winden van studentenvereniging RSC/RVSV.

Tristan Gayral van studentenvereniging R.S.V. Sanctus Laurentius: "Stel je voor dat het nieuws bevestigd wordt. Dan is dat voor de eerstejaars echt een domper."

Als de introductieweken inderdaad geannuleerd moeten worden, komt er nog wel een Eurekaweek. In een andere vorm dan voorgaande jaren. "Als het kabinet zegt dat fysieke onderdelen niet kunnen doorgaan, dan moeten we kijken naar de online mogelijkheden die er al zijn. Dan zullen we dus het digitale aspect vergroten", legt Doude van Troostwijk van de Eurekaweek uit.

Teleurstelling

Hoewel Doude van Troostwijk dit jammer zou vinden, heeft hij wel begrip voor de situatie. "Het is dubbel. Aan de ene kant begrijp ik het. De zorgen omtrent de besmettingen zijn terecht. Het laatste wat we willen is meer besmettingen."

"Maar", benadrukt hij, "het is jammer dat studenten elkaar niet kunnen leren kennen als het fysieke gedeelte niet doorgaat. We willen de studenten natuurlijk fantastisch verwelkomen in Rotterdam."

Gayral van R.S.V. Sanctus Laurentius sluit zich hierbij aan. "Dan komen we terug bij het doel van de Eurekaweek: studenten kennis laten maken met Rotterdam en met andere studenten, zodat ze langere tijd verbonden blijven aan de stad. Deze fundering wordt gecreëerd tijdens de Eurekaweek. Dus ik denk dat het gevolgen gaat hebben als het niet doorgaat."

Meerdere wegen leiden naar Rome

De Eurekaweek wordt door de Erasmus Universiteit georganiseerd. Ook organiseren de studentenverenigingen zelf allerlei activiteiten. Van Winden van RSC/RVSV heeft goede hoop dat deze eigen activiteiten, zoals de ontgroeningsperiode die na de Eurekaweek plaatsvindt, wel door kunnen gaan.

"Wij hebben zelf ons programma met logés geannuleerd, omdat we het een te groot risico vonden. Ik heb er vertrouwen in dat de introductieperiode wel doorgaat." Hij legt uit dat deze ontgroeningsperiode van zijn vereniging niet in Rotterdam plaatsvindt. "We hebben strenge regels toegepast. Onze introductieperiode staat helemaal los van Rotterdamse studentenpopulatie."

Bij R.S.V. Sanctus Laurentius zijn ze op alles voorbereid. "We wisten van tevoren dat het crisis is en dat je plannen moet aanpassen. Je moet er rekening mee houden dat de stekker eruit getrokken kan worden en dat er versoepelde maatregelen of juist strenge maatregelen kunnen komen."

Dit betekent niet dat ze de handdoek in de ring gooien. "Natuurlijk zoek je altijd naar een tussenweg en compromis. Het kabinet kan niet individueel naar alle verenigingen kijken, maar dit zou wel fijn zijn. Al kunnen we maar iets organiseren. Dat het niet wordt zoals vorig jaar is duidelijk, maar ik denk dat er meerdere wegen naar Rome leiden om een introductieweek voor studenten neer te zetten."

Donderdagmiddag hebben studentenorganisaties gezamenlijk een open brief gestuurd aan het kabinet om te laten zien dat zij denken de introductieweken veilig te kunnen houden. Zij vinden dat het kabinet met de aankondiging hun eigen beleid, om de introductieweken door te laten gaan, van tafel veegt.