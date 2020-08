Verkoeling om uitzetten van bruggen te voorkomen

De Spijkenisserbrug had door de hitte in 2019 al problemen.

Vier bruggen in de regio worden vanwege de hitte vanaf donderdagmiddag met water koel gehouden. Het gaat om de Spijkenisserbrug, Merwedebrug bij Gorinchem, de Stadsbrug in Dordrecht en de Brug over de Noord tussen Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht.