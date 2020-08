Oud-winnaar 48 Hour Film Project: 'In de laatste minuut moesten we nog van alles aanpassen'

Hartstocht werd door de jury in 2015 verkozen tot beste film van het 48 Hour Film Project Rotterdam. De film vertelt een verdrietig en romantisch verhaal over een donorhart, dat dankzij een bekwame koerier exact op de juiste plek terecht komt. Bijzonder is dat deze productie de eerste animatiefilm ter wereld was die tot winnaar werd uitgeroepen van een 48 Hour Film Project.

Een goede animatiefilm binnen 48 uur maken, is misschien nog wel een grotere uitdaging dan een speelfilm. Lennart Pieters van Funk-E Animations stuurde een team aan dat met een militair regime binnen 48 uur deze film kon maken. Normaal gesproken zou dit project een doorlooptijd van minimaal twee weken nodig hebben gehad. Maar door heel goed samen te werken, lukte dit dus ook binnen 48 uur. Het Rotterdamse bedrijf Funk-E Animations is momenteel één van de grootste spelers op het gebied van animaties voor bedrijven in Nederland.

Voor 'Het beste van 48 hours' blikt Pieters nu speciaal terug op de editie van 2015.

Hoe kijk je terug op je deelname?

"Het was heel leuk. We hebben het met een aantal collega’s gedaan. Het was ook een stukje teambonding, samen onder druk werken aan een mooie productie. Winnen was een kers op de taart."

Waarom doe je mee aan zo’n zenuwslopende filmwedstrijd?

"Ik kende het 48 Hour Film Project, omdat ik met mijn vorige werkgever Coolblue had meegedaan. Toen hadden we een video geproduceerd. Bij m'n nieuwe werkgever, animatiebureau Funk-E Animations, dacht ik dat het leuk zou zijn om mee te doen met een animatiefilm. Wij maken snel creatieve projecten, dus werken onder druk zijn we gewend. Deze mooie uitdaging lag precies in ons straatje."

Wat was de grootste uitdaging tijdens 48 Hour Film Project?

"De tijdsdruk. Animeren is heel erg arbeidsintensief. Je hebt veel verschillende vaardigheden nodig. Mensen die het script maken, mensen die de illustraties maken en mensen die het tot leven brengen, het animeren zelf. Zij moeten dat doen op een bepaald tempo en een logische volgorde. Het moet een kloppend geheel zijn. Je werkt met een stuk of acht man allemaal aan een stukje van de puzzel en pas op allerlaatste moment leg je de puzzel samen en dan moet het kloppen."

Welk moment van de film maakt je het meest trots en waarom?

"Op het moment dat je in de editing room zit en muziek en geluidseffecten eronder zet. Omdat dát de finishing touch is en de animatie tot leven brengt. Je voegt dan echt emotie toe. En dan wordt duidelijk of dat wat je in gedachten hebt, overkomt en de impact heeft die we hadden bedacht."

Wat is de grootste fout die jullie maakten tijdens jullie 48 uur?

"In het formatteren van het laatste bestand zaten nog wel wat foutjes. We hadden wat settings verkeerd gezet. We kwamen daar pas twintig minuten voordat we het moesten inleveren achter. Met de laptop in de schoot in de bijrijdersstoel in de auto onderweg naar LantarenVenster moesten we snel nog alles corrigeren en alles op een USB-stick zetten. Het was enorm stressen! We kwamen de laatste minuut nog binnenrennen. Met de laptop in de hand stonden we in de rij om in te leveren. Achter ons ging de deur op slot, dus we waren nét op tijd."

En de beste beslissing?

"De beste beslissing die we hebben genomen is het besluit om zo min mogelijk gesproken tekst erin te gebruiken, zodat we het medium animatie en de sounddesign het werk lieten doen. Dat scheelt in animeren van mondbewegingen, waardoor we meer emotie in de muziek, de sfeer en het artwork konden leggen."

Wat heb je geleerd van deze ervaring?

"Dat je met hecht teamwork een fantastische prestatie kan neerzetten."

Wat is je beste tip voor toekomstige deelnemers?

"Ik wil vooral animatoren en animatiebureau's aansporen om mee te doen. 48 Hour Film Project is een wedstrijd waar vooral filmmakers aan meedoen. Maar door met Funk-E Animations als eerste animatiepartij ooit 48 Hour Film Project te hebben gewonnen, laten we zien dat je ook als animator succesvol mee kunt doen. We zouden het leuk vinden als meer animatoren mee zouden doen."

