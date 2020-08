Zwembad Pernis mag vrijdag toch weer open

Het openluchtzwembad in Pernis gaat vrijdag weer open. Dat heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb aan de gebiedscommissie laten weten. De strenge maatregelen als gevolg van zwempartijtjes na sluitingstijd en de sluiting van het zwembad maakte veel los bij bewoners van Pernis en bij de gebiedscommissie.

De Rotterdamse burgemeester schrijft in zijn brief dat hij gezien de warme omstandigheden en de menselijke maat alsnog zijn eerdere besluit heeft aangepast. "De hittegolf en het gegeven dat dat er vanwege het coronavirus veel mensen niet op vakantie gaan en de behoefte aan het zwembad dus groot is", schrijft Aboutaleb.

De gemeente Rotterdam houdt overigens vast aan een strenge koers. Dat betekent dat bij het volgende illegale bezoek het water alsnog uit het zwembad wordt gehaald. Aboutaleb roept de Pernissers dan ook op om alert te zijn op insluipers.



Eerder werd nog door het Sportbedrijf besloten om het bad tot 17 augustus dicht te houden.

Dat besluit volgde afgelopen weekeinde, toen voor de tweede keer 's nachts mensen over het hek klommen voor een nachtelijke duik. De gebiedscommissie vond dat onbegrijpelijk, zeker nu het de komende dagen zomers warm is.

De gebiedscommissie vindt dat de inwoners van Pernis nu leiden onder de actie van de insluipers.