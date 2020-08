Al vijftien jaar elke woensdag pubquizzen: 'Goed excuus om doordeweeks naar het café te gaan'

Hoe heet de ezel uit de verhalen van Winnie de Pooh? Wie was de eerste echtgenote van acteur Richard Gere? Van welk land is Asunción de hoofdstad? Negentien teams stortten zich woensdagavond vol overgave op een pubquiz bij Café Merz in Spijkenisse. Het café organiseert de quiz al bijna vijftien jaar op wekelijkse basis. Sommige teams zijn er al vanaf het prille begin bij.

"We begonnen toen we open gingen in 2005", vertelt café-eigenaar Bas Verwater. Eerst één dag in de week, op woensdag, maar na vier weken werd daar vanwege de drukte ook de dinsdagavond aan toegevoegd. "Sinds het coronavirus zijn we weer even terug naar alleen de woensdag, maar als alles weer normaal is gaan we terug naar twee dagen in de week."

Het terras van Merz zat ook woensdagavond vol - op anderhalve meter afstand. Biertje, bitterballetje of gewoon een kop koffie of thee en quizzen maar. "Het gaat vaak niet eens om het winnen, maar het is een goed excuus om doordeweeks met je vrienden naar het café te gaan", zegt Bas. "Het is vooral gezellig, met elkaar en met hetzelfde bezig zijn."

Tekst gaat verder onder de foto



Rutte of Máxima

Toen de horeca vanwege het coronavirus dicht moest, ging de pubquiz van Merz gewoon door. Online, weliswaar. Eén keer werd daarbij wel een heel bijzondere quizmaster ingeschakeld: premier Rutte.

"We begonnen een keer met de burgemeester van Nissewaard, daar was ik al trots op. Toen begreep ik dat iemand een lijntje had met Rutte. Zij heeft het voor elkaar weten te boxen dat hij wat vragen stelde. We kregen zelfs de mogelijkheid om een klein interviewtje met hem af te nemen, waar heel Hilversum jaloers op was!"

Intussen droomt hij verder, over een andere quizmaster. "Ik heb jaren geleden een vat bier weggezet, die alleen open zou gaan als koningin Máxima zou komen. Zij staat bovenaan het quizlijstje."

Al vijftien jaar lang

Deze week was, zoals vanouds, gewoon eigenaar Bas de quizmaster. Geen enkel probleem voor Team Allstars, dat al sinds 2005 meedoet. "Ik was er de eerste keer bij, vijftien jaar geleden. Al die tijd ben ik blijven komen, bijna elke week", zegt teamlid Max. "Het is gezellig met zijn allen. Kletsen, vragen beantwoorden en af en toe winnen."

De teamleden hebben elk zo hun specialiteit, variërend van muziek en films tot sport en geschiedenis. "Dat maakt de combinatie zo goed", zegt Monique. En dat blijkt, aan het einde van de avond. Ze gaan er met de overwinning vandoor.

En voor wie zich afvraagt wat de antwoorden uit het begin van dit verhaal zijn? Iejoor is de ezel uit Winnie de Pooh, Cindy Crawford was de eerste vrouw van Richard Gere en Asunción is de hoofdstad van Paraguay.