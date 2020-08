Vlaardingen herdenkt 75 jaar Hiroshima en Nagasaki

Anna Timmerman, algemeen directeur vredesorganisatie PAX was bij de herdenking in Vlaardingen

De Japanse esdoorn in Vlaardingen is afkomstig uit Hiroshima in Japan

Precies 75 jaar na de atoombom op de Japanse stad Hiroshima zijn de kwart miljoen slachtoffers in Vlaardingen herdacht. Dat gebeurde bij een Japanse esdoorn in het Rosarium aan de Holysingel. Die werd in 1985 geplant en is afkomstig uit Hiroshima.

"Het is bizar dat iedereen deze week in Beiroet heeft kunnen zien wat een krankzinnige explosie doet met een stad en haar inwoners, ook al was de atoombom vele malen erger. De verse beelden uit Libanon zijn misschien wel een hulpmiddel in de strijd tegen kernwapens," zegt wethouder Bart de Leede die de herdenking als tweede locoburgemeester bijwoonde.

Beiroet

Drie dagen na de atoombom op Hiroshima ontplofte een tweede kernbom op de stad Nagasaki. Die betekende het einde van het Japanse terreurbewind in Azië ten koste van vele burgerslachtoffers. Volgens Anna Timmerman van vredesorganisatie PAX is het onbegrijpelijk dat er 75 jaar na dato nog kernwapens in de wereld zijn. "Het is nog steeds niet gelukt ze uit te bannen en zelfs in Nederland liggen er nog twintig in Volkel." Ook Timmerman verwijst naar de beelden uit Beiroet deze week om de impact te schetsen.

"Dat was geen kernwapen maar ze laat wel zien wat een enorme ontploffing kan teweegbrengen in een dichtbevolkte stad. Dat is dus waar kernwapens voor bedoeld zijn. Burgers vermoorden, een manier van oorlog voeren die niet meer past in een wereld die we willen zijn", aldus de algemeen directeur van PAX. "Veel leiders zeggen dat de wapens voor afschrikking zijn. 'We gaan ze niet gebruiken.' Maar ik denk dat wanneer volwassen mensen iets niet gebruiken, je het dan ook niet nodig hebt. Dan kun je er ook afstand van nemen." Volgens Timmerman zijn er nog zo'n 13.500 kernwapens in de wereld.

De herdenking in Vlaardingen op het terrein van het gesloopte Holy Ziekenhuis was vanwege corona klein gehouden. Enkele tientallen belangstellenden woonden de plechtigheid bij. Opvallend was het grote aantal gevouwen origami-kraanvogels dat het terrein opluisterde.

Vouwen voor Vrede

Met de actie 'Vouwen voor Vrede' hoopt de organisatie veel kleurrijke papieren kraanvogels te verzamelen die in de Vredesweek van 17 tot 27 september worden tentoongesteld in de etalages van het voormalig V&D-pand in Vlaardingen. "De origami-kraanvogel is wereldwijd een symbool voor het streven naar een kernwapenvrije wereld," zegt Anna Timmerman.

"Ook in andere steden gebeurt het vouwen en uiteindelijk gaan ze naar de Eerste en Tweede Kamer om een krachtig signaal af te geven: alle kernwapens de wereld uit, ook uit Nederland." Locoburgemeester De Leede valt haar bij. "Ook ik sta daar volledig achter", aldus de GroenLinks-politicus.