Willem Engel schrijft commotie over jodenster-vergelijking toe aan de media

De voorman van Viruswaarheid Willem Engel riep woensdag boze reacties op toen hij de mondkapjesplicht in Rotterdam vergeleek met het dragen van een Jodenster. In reactie op de commotie zegt hij nu dat de media daar medeschuldig aan zijn door een bepaald beeld van hem te schetsen.

Op de eerste dag van de mondkapjesplicht in Rotterdam werd er in het centrum tegen de maatregel betoogd door een groep mensen. Willem Engel was daarbij aanwezig en zei voor de camera van Rijnmond: "Het geeft aan dat we nu echt in bezet gebied leven. De vergelijkingen met de Jodenster zijn al gemaakt en ik denk wat we er niet ver vandaan zitten."

Het leidde tot verbazing en afschuw op social media. Op Facebook reageert Engel als volgt. "Ik heb het niet over de jodenvernietiging, maar over het steeds verder inperken van de rechten van bepaalde bevolkingsgroepen in de Weimar republiek. Ik snap dat dat voor sommige mensen een stap te ver gaat." Overigens dateert de Jodenster van 1939: zes jaar na het einde van de Weimar republiek.



Engel bekritiseert de berichtgeving over zijn uitlatingen. "Als het dan in de media op een bepaalde manier wordt neergezet, bedenk je dan wel: dit zijn de media, die een bepaalde agenda uitrolt." Eerder betichtte hij de media ervan samen te werken met de overheid en het RIVM om bepaalde verhalen buiten de publiciteit te houden. Hoofdredacteuren zouden daarvoor zelfs betaald worden, beweert hij.

Hitlerjugend

Willem Engel heeft vaker een vergelijking gemaakt tussen de coronamaatregelen en de Tweede Wereldoorlog. Over minister Grapperhaus zei hij: "Hij ziet er niet alleen uit als een nazi, hij gedraagt zich ook zo." Voorlichting op scholen over corona deed hem denken aan de Hitlerjugend.

In een interview met Rijnmond zegt hij het volgende: "Er zitten heel wat joodse mensen in onze organisatie en die zeggen dit: de onvrijheid die zij nu voelen, is erger dan de Tweede Wereldoorlog."

Ook bij de Jodenster-vergelijking zegt Engel zich te baseren op de mening van joodse mensen in zijn omgeving. Hij noemt deze metaforen ‘politiek incorrect’ en gebruikt ze omdat hij mensen wil wakker schudden. "Maar ik ben bloedserieus. In verpleeghuizen zitten nog altijd mensen gegijzeld. Dat is heel heftig om te horen."

Viruswaarheid wil een kort geding starten tegen de mondkapjesplicht in Amsterdam. Hij verwacht dat 'Rotterdam' in het kort geding wordt meegenomen. "Ik heb nog wel honderd rechtszaken in voorbereiding."