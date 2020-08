Papierwerk rondom Feyenoord-aanvaller Conteh afgerond

Christian Conteh kan vanaf vrijdag meetrainen met de selectie van Feyenoord. De Duits-Ghanese aanvaller was lang in afwachting van de afronding van het papierwerk rondom zijn verblijfs- en werkvergunning.

Donderdag is het papierwerk afgerond, waardoor de linksbuiten per direct kan aansluiten bij de selectie van Feyenoord. Ook hij is speelgerechtigd voor het oefenduel dat de Rotterdammers zondag tegen stadgenoot Sparta spelen.

Conteh kwam begin juli al over van het Duitse Sankt Pauli en tekende in De Kuip een contract tot de zomer van 2024.