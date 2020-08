Overtreders anderhalvemeterregel krijgen minder vaak een boete

Waar in regio Zuid-Holland Zuid voor 1 juni gemiddeld 33 processen-verbaal per week werden uitgeschreven, was dat na de versoepelingen nog maar 12. Ook in Rotterdam is het aantal drastisch verminderd, meldt een woordvoerder van Stadsbeheer Rotterdam. Volgens haar werden na 1 juni amper nog boetes uitgedeeld.

De reden voor het drastisch dalen van het aantal boetes ligt bij de moeilijk te handhaven regels. "Anderhalve meter handhaven, daar is geen beginnen aan", zegt Richard Gerrits, voorzitter van de vakbond BOA-ACP tegen de NOS.

Niet alleen boa's ook politieagenten mogen boetes uitdelen voor het niet naleven van de coronamaatregelen, maar dat gebeurt minder, vertelt een woordvoerder. "Het handhaven van de regels is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de boa's. De politie komt er pas bij kijken als er moet worden bekeurd of aanhoudingen worden verricht."

Dat betekent nog niet dat het uitschrijven van boetes voor het niet naleven van de coronamaatregelen niet gebeurt door de politie. "Deze cijfers hebben wij niet verzameld en al zouden we dat wel hebben gedaan, dan zouden die heel laag moeten zijn omdat de boa's de boetes uitdelen."