Zorgboerderij Rhoon brengt mensen in contact met producten van het land

Het eten dichter bij de mensen brengen. Dat is het doel van De Buytenhof in Rhoon: een zorgboerderij, pluk-, kruiden- en moestuin, theeschenkerij én winkel in één. "We richten ons niet alleen op het telen van gewassen, maar willen dat ook vooral laten zien en met zoveel mogelijk mensen doen", vertelt eigenaar Wiard Visser.

De Buytenhof biedt dagelijks plek aan vijftien tot achttien volwassenen met een verstandelijke beperking, die op de boerderij 'zorggasten' worden genoemd. "We kunnen hen hier op een zinvolle manier in de maatschappij laten meedraaien", legt Wiard uit aan verslaggever Sjoerd van Oortmerssen. Dat kan bijvoorbeeld in de bediening of in de keuken van de theeschenkerij, in de moestuin, tussen de dieren of in de winkel. Ontwikkeling staat daarbij centraal.

Zorggast Debby is druk in de weer met kippen, John sleept Sjoerd mee om onkruid tussen de tegels weg te halen en Sascha heeft haar schilmes even aan de kant gelegd om de verslaggever te woord te staan. Het plezier straalt er vanaf.

Sascha komt al tien jaar bij de Buytenhof. Of ze nu appels gaat schillen voor het gebak, courgettes gaat snijden of buiten met de tractor in de weer is: ze vindt het allemaal leuk. "Ik ga hier zeker met plezier naartoe. Ik ben er als het regent, als het sneeuwt en als de zon schijnt. Ik vind de natuur mooi, ik heb gezellige collega's en ik ben lekker buiten."

"De meeste mensen die hier binnenkomen, willen wat leren en verder komen met hun carrière", zegt Wiard. "Ze hebben interesses en willen dat tot uiting brengen. Voor de één is dat de lekkerste tosti's maken, maar voor de ander is dat leren trekker rijden. Op alle niveaus kan je hier dagbesteding krijgen."

Pluktuin

Naast de mensen van de dagbesteding lopen er dagelijks vrijwilligers rond die hun handen uit de mouwen steken op het terrein. En ook de bezoeker kan zich uitleven. "We hebben een bloementuin, waar mensen vanaf begin mei tot oktober bloemen kunnen plukken", legt Wiard uit. "Volgende week begint ook de appelpluk weer en dit weekend kunnen bezoekers aardappels rapen om mee naar huis te nemen."

Zo veel mogelijk buiten zijn en mensen in contact brengen met producten van het land. Het leidt tot blije gezichten bij de bezoekers, vrijwilligers en zorggasten. 'We proberen alles in een goede sfeer te doen", zegt Wiard.