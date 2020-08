Van introductieweken voor studenten blijft nauwelijks iets over

Op de laatste persconferentie over het coronavirus van 24 juni werden voornamelijk versoepelingen bekend gemaakt. Donderdag is dat anders, aangezien het aantal besmettingen in heel Nederland en met groten getale in onze regio stijgt. In Rotterdam stijgt het aantal besmettingen iedere dag ongeveer met honderdtwintig. Vooral onder jongeren is een toename te zien.

De introductieweken van het nieuwe schooljaar moeten flink worden aangepast. "We trekken de teugels aan als het neerkomt op de introductieweken. Die moeten zoveel mogelijk online zijn. Fysieke activiteiten mogen alleen voor kleine groepen en als het informatief is."

Activiteiten van studentenverenigingen mogen in het geheel niet plaatsvinden. Studentensport- en studieverenigingen mogen wel introducties organiseren. "Zonder alcohol, op anderhalve meter, tot 22:00 uur en alleen als de leiding en de Veiligheidsregio instemmen."

'Geen grap'

Premier Rutte richt zich tijdens de persconferentie tot de studenten. "Als te veel van jullie de regels aan de laars lappen, zitten we straks allemaal weer binnen. Je bent een gevaar voor je opa's en oma's en ouders. En je kunt er ook zelf ziek van worden."

Hij benadrukt dat het virus serieus moet worden genomen. "Het is geen grap. Het is oerstom om te doen alsof dat niet zo is. Werk thuis zoveel als het kan en werk mee aan het bron- en contactonderzoek. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor jezelf."

Hij roept de studenten op hun verantwoordelijkheid te nemen. "Ik doe vooral een oproep aan jongeren die de regels niet hebben opgevolgd. Blijf uit de buurt van mensen die kwetsbaar zijn. Door ons aan de basisregels te houden is de druk op de ic en de zorg verminderd. Laten we er in vredesnaam voor zorgen dat we die tweede lockdown voorkomen. Dat kan alleen samen, jong en oud, gezond en kwetsbaar. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen."

Rotterdam

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam gaat met universiteiten en hogescholen in gesprek over hoe om te gaan met een korte introductie voor nieuwe studenten in de stad. Die korte introductie moet passen binnen de kaders van wat van het kabinet mag.