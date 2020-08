Horecabaas Robèr Willemsen verbaasd over nieuwe verscherping horecaregels

Cafés en restaurants bezoeken mag nog steeds, maar iedereen moet binnen én buiten een plek reserveren. Dat kan van tevoren, maar mag ook ter plekke. Bezoekers moeten op hun toegewezen plek blijven zitten en iedereen moet aan de deur haar of zijn contactgegevens afgeven om een bron- en contactonderzoek mogelijk te maken in het geval van een besmetting.

Als de GGD vaststelt dat meerdere mensen bij een uitgaansgelegenheid, museum of pretpark besmet zijn geraakt, moet die plek twee weken dicht.

Verbaasd

"Ik ben wederom verbaasd", reageert Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland en uitbater van verschillende gelegenheden in en om Rotterdam. "Tot vandaag hebben we altijd gehoord dat het verzamelen van gegevens tegen de AVG (de wet rondom persoonsgegevens) is."

Ook vraagt de horeca-ondernemer zich af waarom deze strengere regels alleen gelden in de horeca. "Daar zijn de besmettingen heel laag. Waarom niet in de supermarkt of in het ov? We hebben met elkaar de verantwoordelijkheid die gedragsregels in acht te nemen. Om nu specifiek die horecaondernemer de dupe te laten zijn, lijkt mij niet de goede weg."

Ook voor de aankomende introductieweken voor studenten gelden strenge regels. Zo moet kennismaking zoveel mogelijk online. Bij elkaar komen mag in kleine groepjes, zonder alcohol en tot uiterlijk 22:00 uur.