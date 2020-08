Premier Rutte kritisch op zingende Feyenoord-fans: mogelijk geen publiek in het stadion meer toegestaan

In de persconferentie over de stijging van de coronabesmettingen heeft premier Mark Rutte een duidelijke waarschuwing gegeven aan voetbalsupporters in Nederland en de fans van Feyenoord in het bijzonder. Als er wordt gezongen in het stadion en mensen geen afstand bewaren, bestaat de kans dat burgemeesters wedstrijden met publiek gaan verbieden.

Rutte reageerde donderdag specifiek op de beelden van zingende supporters bij de eerste openbare training van Feyenoord. "Wij hebben helaas hartstochtelijk zingende Feyenoordsupporters gezien. Geheel tegen de coronaregels in. Als kabinet kunnen wij ons voorstellen dat, met de oplopende besmettingscijfers in Rotterdam, de burgemeester zal besluiten de aanwezigheid van supporters drastisch te beperken, of helemaal te verbieden."

Of burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam daadwerkelijk de aanwezigheid van supporters voor de thuiswedstrijd tegen Sparta van komende zondag gaat verbieden, of de capaciteit drastisch gaat beperken, is op dit moment nog niet duidelijk. Hij laat aan Rijnmond weten in overleg te gaan met Feyenoord over de hoeveelheid supporters op de tribunes bij de wedstrijden.

Mocht het aantal coronabesmettingen nog verder stijgen, dan kan het verbieden van supporters ook een landelijke maatregel worden.