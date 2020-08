Introductieweken gaan niet door: studentenverenigingen voelen zich buitenspel gezet

De introductieweken voor studenten kunnen zoals eerder op de dag werd gesuggereerd inderdaad doorgaan. Maar dan wel onder strikte voorwaarden. Sander Doude van Troostwijk van de organisatie van de Eurekaweek is hoorbaar opgelucht. "Ik denk dat dit goed is. Ik ben overwegend positief hierover."

Hij begrijpt de maatregelen van de overheid. "Maar ik ben blij dat er is gekeken naar de mogelijkheid om toch nog fysieke aspecten te verwerken." Hij is blij dat de introdcutieweek door kan gaan. "In principe draait heel de Eurekaweek om kennismaking en om de campus. Dus de strekking blijft nog steeds hetzelfde.”

Buitenspel

Jelle Mooij, voorzitter van Studentenvereniging S.S.R, is alles behalve te spreken over de maatregelen. "We hadden wel een donkerbruin vermoeden, maar om dan deze extreme maatregelen te horen die op studenten zijn gericht, vind ik wel bizar hoor."

Hij voelt zich buitenspel gezet. "We zijn de afgelopen maanden bezig geweest om onze introductieweken coronaproof te maken. Daar hebben we heel veel tijd en moeite in gestoken en dat wordt nu van tafel geveegd. Studie- en sportverenigingen mogen nog wel dingen organiseren. Wij worden daar buiten gelaten."

S.S.R is vrijdag uitgenodigd bij burgemeester Aboutaleb om te praten over de huidige situatie. Mooij wil daar onder andere het gesprek aangaan over de fysieke bijeenkomsten. "Ik verwacht dat we de normale horeca wel mogen gebruiken als een informatieve kennismakingsplek. En we zijn online meer bezig, dit gaat worden opgeschaald denk ik."

Teleurstellend

Lennart Straver, voorzitter van de Eurekaweekcommissie van studentenvereniging NSR, is teleurgesteld, maar vol begrip. "Natuurlijk is het teleurstellend dat de Eurekaweek niet in de normale vorm door kan gaan voor studentenverenigingen, maar hier werd al wel rekening mee gehouden. Het is begrijpelijk gezien de huidige situatie."

Ze gaan morgen intern in beraad. "We gaan kijken in welke vorm wij mee kunnen doen met de nieuwe maatregelen via de online kanalen." Ook werpen zij een blik op de geplande, fysieke, activiteiten. "Volgens de maatregelen die nu worden afgekondigd, is het inderdaad niet mogelijk fysieke activiteiten te organiseren. Hier wordt morgen verder naar gekeken."

Guido van Winden van studentenvereniging RSC/RVSV geeft aan morgen bereikbaar te zijn voor commentaar.