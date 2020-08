Crisisexpert kritisch op communicatie kabinet over de coronamaatregelen

"Het is een duidelijk appèl op de discipline om de basismaatregelen strikt na te leven. En een waarschuwing." Dat zegt crisisexpert Gert-Jan Ludden. Hij kritiek op sommige nieuwe maatregelen die het kabinet donderdag aankondigde. Ook vindt hij dat Den Haag vaker van zich had moeten laten horen.

"De horeca zal dit wel weer hoofdschuddend hebben aangehoord, want die zitten nog al eens in het verdomhoekje", zegt Ludden vlak na de persconferentie van premier Rutte op Radio Rijnmond.

Daaruit bleek dat de regels bij horecagelegenheden, musea en pretparken weer worden aangescherpt. Er moet weer van tevoren gereserveerd worden - ook op het terras - en iedereen moet naam en contactgegevens achterlaten. Zo kan het bron- en contactonderzoek bij een eventuele besmetting worden verbeterd. Bij meerdere besmettingen moet een restaurant of andere uitgaansgelegenheid twee weken dicht.[article:Horecabaas Robèr Willemsen verbaasd over nieuwe verscherping horecaregels]

"Maar wat zijn meerdere besmettingen? Dat is ter interpretatie aan de GGD en de lokale bestuurder", vraagt Ludden zich af. "Ik denk dat daar wel aanvullende richtlijnen van de Veiligheidsregio's over moeten komen."

Ook studenten kregen donderdagavond slecht nieuws. Van de introductieweken die voor de deur staan, blijft nauwelijks iets over. Die moeten grotendeels online. Slechts beperkt en in kleine groepjes mogen studenten samenkomen. Mits de meeting informatief is en iedereen anderhalve meter afstand houden. Ontgroeningen van studentenverenigingen zijn verboden, want die zijn sociaal. Alcohol is verboden en om 22:00 uur moet iedereen naar huis.[article:Van introductieweken voor studenten blijft nauwelijks iets over]

Hoe handhaven?

"Ik ben zeer benieuwd hoe dat gaat uitpakken", zegt Ludden. "Want die introductieweken van studenten zijn ontzettend belangrijk. Daar heeft ook veel druk op gestaan. Als je allerlei maatregelen gaat treffen - zeg maar, micromanagement op macroniveau; geen alcohol, om 22:00 uur stoppen - ben ik benieuwd hoe ze dat gaan handhaven. Dat lijkt mij echt een uitdaging voor het lokale en regionale bestuur."

Rutte zei verder dat regionale bestuurders naar inschattingen regionale maatregelen mogen treffen als dat nodig is. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam deed dat eerder met de mondkapjes. Er is geen landelijke plicht, maar in het centrum van Rotterdam moet-ie op sommige plekken wel op. Hoewel Ludden Aboutaleb gelijk geeft, snapt hij dat mensen er niets meer van snappen.

Niet consequent

"Als je altijd zegt: 'we doen het niet, want het is wetenschappelijk niet bewezen' en je draait dat weer terug begrijpen mensen het niet meer. Want waarom wel in het openbaar vervoer en in vliegtuigen als het toch niet werkt? Als je niet consequent bent in je maatregelen ga je altijd onderuit en krijg je in ons polderlandschap discussie."

"We zijn als Nederland natuurlijk een klein land - we zijn net zo groot als de grootste ranch van Texas - maar toch is het goed voor te stellen dat in de regio Groningen andere maatregelen van kracht zijn dan in Rotterdam-Rijnmond. Ik ben het daar dus helemaal mee eens; dat je naar tijd, plaats en omstandigheid additionele maatregelen kunt nemen als lokale of regionale bestuurder."

Volgens Ludden was de persconferentie van donderdagavond broodnodig. "Ik hoop dat ze van nu af aan weer één keer in de twee-drie weken weer een goede persconferentie doen en dat de crisisorganisaties geactiveerd blijven. Dat ze ons goed op de hoogte houden. Ik denk wel dat het urgentiebesef enigszins is aangewakkerd na vandaag."

Dat het kabinet gewoon op vakantie ging, snapt hij niet. "Dit is de grootste na-oorlogse crisis. Dan moet je blijven communiceren. Mensen hebben behoefte aan een lijn en duidelijkheid over besluiten die worden genomen. Je moet niet uitstralen dat je stopt, maar andere mensen aan het roer zetten; de inval-premier bijvoorbeeld."