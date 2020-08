Onkruid redden? Deze broers doen aan botanisch stoepkrijten

Gewoon biggenkruid, Canadese fijnstraal en Zilverschoon. Misschien zegt het je niets, maar deze soorten onkruid kunnen zomaar in je tuin of voor je deur groeien. Veel mensen gaan de ongewenste plantjes te lijf met kokend water, zout of onkruidverdelger, maar niet de tweelingbroers en biologen Marvin en Kevin Groen (29) uit Spijkenisse. Zij gebruiken stoepkrijt.

"We zetten de naam van de plant er met krijt naast om er meer waardering voor te creëren", legt Kevin uit terwijl hij met zijn krijtje de straten van Spijkenisse vol schrijft. "Waarom? Hoe meer groen, hoe meer biodiversiteit. En het werkt tegen wateroverlast en voor de insecten."

Hoe komen ze op het idee? "Het is een trend die is over komen waaien vanuit Frankrijk en via Engeland naar de rest van Europa ging. Toen zij wij er ook mee begonnen", zegt broer Marvin.

Met het boek Flora van Nederland, een loep en een doos krijtjes trekken ze er sindsdien samen op uit. "We keken altijd al naar alle plantjes die voorkomen in de stad. Ik woon ook gewoon in de stad, ben bioloog en dan vind ik het leuk om alles wat om me heen leeft te bekijken."

Grote brandnetel

"The classic", zegt Kevin met respect voor de Grote brandnetel. Veel mensen vinden het een verschrikkelijke plant, maar Kevin ziet dat anders. "Het is een belangrijke plant. Er komen veel rupsen op voor en veel vlinders leggen er hun eitjes op. Het is één van de planten waar veel insecten van afhankelijk zijn."

Mocht het straks gaan regenen dan zullen ook de met stoepkrijt geschreven teksten verdwijnen. "Dat is juist mooi", zegt Kevin enthousiast. "Hier kan over een maand weer een ander plantje groeien. Het kan maar zo zijn dat het seizoen voor dit plantje alleen in juli is en dat-ie straks weer weg is. Het is dus niet zo dat hier bijvoorbeeld altijd Muurpeper blijft staan."

Voorspellende achternaam

Met Groen als achternaam kon het haast niet anders dan dat de broers bioloog zouden worden, toch? "Ik denk dat dat het lot is en we geen keuze hadden", zegt Kevin lachend. "Voor mij was het vooral de reden dat ik wilde weten hoe alles werkte om me heen. En ik heb het idee dat de biologie het meest verklaart wat ik om me heen zie. Vandaar dat ik bioloog ben geworden."

"En we steken elkaar aan", gaat Marvin verder, terwijl hij ondertussen met gemak de soorten plantjes tussen de straatstenen opnoemt. "Als hij iets leuks heeft gezien komt hij naar mij en als ik wat zie ga ik naar hem. En met z'n tweeën hebben we ook dubbel zoveel kennis."