Derksen: 'Feyenoord gaat niet meedoen om de titel'

Johan Derksen geeft Feyenoord weinig kansen aankomend seizoen. Op een evenement in De Kuip was de analist van Veronica Inside uitgesproken: "Ik geloof niet dat Feyenoord mee gaat doen om de titel, maar het is wel leuk dat Dick Advocaat is gebleven."

Derksen had niet verwacht dat Dick Advocaat nog een seizoen trainer zou zijn van Feyenoord. Hij is van mening dat de kleine Hagenaar zou moeten stoppen op zijn hoogtepunt. "Dick heeft het ultieme gepresteerd. Hij nam een rammelend elftal over van Jaap Stam en als de competitie een paar weken langer zou duren, had hij nog meegedaan om het kampioenschap ook. Beter kan nooit. Daarom vind ik het een beetje roekeloos. Hij had op zijn hoogtepunt moeten stoppen en thuis zijn centjes moeten gaan tellen. Daar was hij ook hartstikke druk mee geweest."

"Nu doet hij het nog een jaar. Hij heeft iets magisch. De spelers willen een stap extra voor hem doen. Publiek adoreert hem. Hij is een uitstekende zegsman voor deze club. Voor de uitstraling van Feyenoord is het geweldig. En zolang hij Dirk Kuijt uit de dugout houdt, ben ik tevreden."

Liever Fraser dan Kuijt

Zoals bekend is Derksen nooit een groot bewonderaar van het clubicoon van Feyenoord. Derksen ziet liever Henk Fraser als opvolger van Dick Advocaat. "Het is voor Sparta heel goed dat hij heeft bijgetekend. Ik zie hem nog wel trainer in De Kuip worden. Liever dan Kuijt. Op basis waarvan moet hij hier trainer worden? Niet op basis van wat hij bij de jeugd heeft gepresteerd. En ook niet op basis van wat hij zelf op het veld heeft laten zien. Dat is iets heel anders dan een team managen. Heel raar, maar het schijnt hem beloofd te zijn."

Veronica Inside

Derksen sprak tegenover Rijnmond ook uitgebreid over de laatste ontwikkelingen rondom Veronica Inside. Op 11 september schuift Derksen weer 'met frisse tegenzin' aan bij het programma, waarvan hij nog steeds vindt dat het enorm aan geloofwaardigheid heeft verloren. Derksen: "Wilfred Genee heeft het format van een authentiek programma opgeblazen door plotseling heel hypocriet de politiek correcte verslaggever te gaan spelen. Kijk, het programma gaat weer lopen als een trein, want als wij weer bij elkaar zitten is de chemie er. Maar of het weer écht zo wordt als het was, weet ik niet. Ik hoop het. We moeten nog twee jaar. John de Mol accepteeert geen contractbreuk. Ik kan geen kant op. De kijker moet in elk geval niet de dupe worden. Ik ga nog steeds alles zeggen wat ik vind. Ik moet helemaal uit Drenthe naar Hilversum rijden. Dan ga ik niet met de handrem er op praten."

Mensen kunnen mij karakterloos vinden, maar ik ben in elk geval geen zakkenvuller meer Johan Derksen

Waar Derksen altijd kritisch was als BN-ers zoals Ali B. koketteerden met hun acties voor goede doelen werd direct bekend dat hijzelf ook de helft van zijn honararium schenkt aan een hondenpersion in Almere en Casper van Eijck. "Dat was een initiatief van mijn vrouw en voor ik het wist stond het al in het AD. Toen bekend werd dat we doorgingen, werd ik ongeloofwaardig en neergezet als een zakkenvuller. Om die mensen de mond te snoeren geef ik 50 procent van m'n gage weg. Dan kunnen ze mij karakterloos vinden, maar ik ben in elk geval geen zakkenvuller meer."

Vrijdagavond analyseert Derksen samen met Wim Kieft de Champions League. Hélène Hendriks is de presentatrice. Over vijf weken zitten Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee voor het eerst weer samen aan tafel. Niet eerder, want een verzoeningsgesprek komt er volgens Derksen niet meer van. Derksen: "Ik heb nu genoeg gesprekken gevoerd. De directie is bij mij thuis geweest in Grolloo. Wilfred is bij mij thuis geweest. We hebben in Zwolle vergaderd. We zijn op de bruiloft van René in Noordwijk geweest. Ik vind het allemaal prima zo. Ik ga er gewoon zitten en wat de rest vindt: het zal mij worst zijn. Het is niet zo dat ik mij er op verheug. Ik betwijfel of dat gevoel ooit terugkomt. Er is bij mij wel iets geknakt."