Op het Amelandseplein in Rotterdam-Charlois is donderdagavond een gewonde man aangetroffen. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat nog onduidelijk is wat zich precies heeft afgespeeld op het plein en of de man is gestoken of niet. De man bloedde in ieder geval wel en werd geholpen in een ambulance.

Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de zaak.