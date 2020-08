Rotterdams USAR-lid over Beiroet: 'Staal dat normaal robuust overeind staat, is nu totaal verwrongen'

De Nederlandse hulpverleners die zijn afgereisd naar de Libanese hoofdstad Beiroet, hebben donderdag de eerste verkenning gedaan. Jop Heinen werkt op normale dagen bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en verzorgt nu vanuit Beiroet de communicatie met media aan het thuisfront. Het beeld van Beiroet na de explosie is gespleten, vertelt hij. "De omvang van de schade is enorm, maar er zijn veel plekken in de stad waar het leven doorgaat."

Als diner heeft hij net een paar biscuitjes achter de kiezen, vertelt Heinen donderdagavond. Eten is er genoeg in het hotel, maar de hulpverleners eten bij voorkeur eigen voedsel. "We hebben spullen voor tien dagen bij ons, de periode dat we maximaal uitgezonden worden. We eten bij voorkeur eigen rantsoenen om te voorkomen dat we ziek worden."

Het USAR-team (Urban Search and Rescue) vertrok woensdagavond vanaf vliegveld Eindhoven naar Beiroet. Midden in de nacht, arriveerden ze om gelijk door te rijden naar het hotel, op zo'n vijf kilometer van de rampplek. "Hier merk je vrijwel niets, af en toe een scheefhangend luik. Maar het normale leven komt weer op gang."

De eerste dag werd vooral in beslag genomen door overleg met de lokale autoriteiten over wat USAR voor ze kan betekenen.

's Middags namen de Nederlanders poolshoogte in het rampgebied en bij de krater die in de haven van de Libanese hoofdstad geslagen is. "Het is heel onwerkelijk als je door het epicentrum loopt. Je ziet wat een enorme klap het moet zijn geweest en hoe groot de schade is." Gevraagd naar het meest opvallende wat de Rotterdammer heeft gezien, noemt hij het verwrongen staal overal. "Dat staat normaal robuust overeind. Nu is het totaal verwrongen. Dat is heel vreemd."



De klap dinsdag rond 18:00 uur was het gevolg van een brandje dat oversloeg naar een loods waar al jaren 2750 kilo ammoniumnitraat lag opgeslagen. Onder bepaalde omstandigheden is de stof, die ook gebruikt wordt voor het maken van kunstmest, zwaar explosief.

Uur U waarop redden niet meer kan

Het dodental na de explosie staat donderdag nog steeds op 135, maar dat gaat vermoedelijk verder oplopen. Tal van mensen worden nog vermist. Donderdag zijn lichamen geborgen en mensen levend onder het puin vandaan gehaald, vertelt de Rotterdamse hulpverlener. Of en hoeveel mensen nog leven, wordt in de loop van de tijd duidelijk. Het uur U waarop het redden van levens geen reëel scenario meer is, is twee dagen na de klap nog niet aangebroken. "Nee, het is hier 's nachts bijvoorbeeld niet heel erg koud, zo'n 26 graden. Qua omstandigheden is er dus nog geen cruciaal tijdstip te noemen."

Heinen wacht donderdagavond laat nog op nieuws over wat er vrijdag op het programma staat en waar het USAR-team ingezet zal worden. Er is volgens hem lokaal al veel werk verzet. Bovendien zijn er tal van teams uit de hele wereld naar Beiroet gekomen. Ieder team krijgt een eigen locatie toegewezen. "Het kan zijn dat we uiteindelijk worden ingezet om noodhulp te bieden."