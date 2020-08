Het weer van vandaag: heet, heet, heet

Vandaag schijnt de zon opnieuw volop en loopt de temperatuur rap op. Het is in vrijwel heel de regio 31 tot lokaal 34 graden. Er staat een zwakke zuidoostelijke wind. Alleen op het strand kan de wind kort naar het noordwesten draaien, waardoor het daar iets minder heet wordt.

Vanavond blijft het nog lang warm buiten en vannacht koelt het uiteindelijk af naar 18 of 19 graden. In het stedelijke gebied komt de minimum temperatuur niet lager uit dan zo'n 21 graden.

Morgen is het opnieuw zonovergoten en zeer heet. De temperatuur loopt op naar 32 tot lokaal 35 graden. Er waait een zwakke oostelijke wind. Op het strand draait de wind opnieuw naar het noordwesten, waardoor het daar weer iets minder heet is.

Vooruitzichten

In de nieuwe week ligt de temperatuur nog steeds zinderend hoog. Regelmatig wordt de 35 graden in de regio aangetikt en de zon schijnt volop. Later in de week neemt de kans op een regen- of onweersbui toe, maar een definitief einde van de hittegolf is nog niet inzicht.