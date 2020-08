LHBTQ+-studentenvereniging baalt van downsizen Eurekaweek

Fabian Lips doet zijn uiterste best om als voorzitter van de nieuwe studentenvereniging Erasmus Pride de LHBTQ+-gemeenschap op de universiteitscampus van de Rotterdamse Universiteit op de kaart te zetten. De deels afgezegde Eurekaweek is voor hem een groot gemis.

"Dit komt hard aan", vertelt Lips direct na de persconferentie van minister president Mark Rutte. "We hebben de vereniging tijdens de lockdown met heel veel energie en moeite opgezet. Dat was zeker niet makkelijk. Je stopt er een beetje van je ziel in en dan zie je dat alles wegvalt. Dat maakt mij een beetje moedeloos."

Leden werven

Voor de vereniging hangt er veel af van nieuwe leden. Erasmus Pride heeft momenteel dertig leden, maar heeft er vijftig nodig om op erkenning en steun van de universiteit te rekenen. De Eurekaweek was voor Erasmus Pride de uitgelezen kans om nieuwe leden binnen te halen.

De maatregelen gooien flink van roet in het eten voor de wervingsstrategie van Erasmus Pride. "We hadden onze peilers toch wel op de Eurekaweek en de Rotterdam Pride gericht om de grens van vijftig leden te halen. Daarvan is nu alleen de Pride nog over, maar de vraag is of het nog doorgaat."

Naast de teleurstelling is er ook begrip bij Lips voor de aangekondigde maatregelen. "Het gaat over de gezondheid voor mensen. Het is dubbel. Ik baal heel erg, maar ik snap de maatregelen heel goed."

Direct na de persconferentie van donderdagavond is de vereniging weer in actie gekomen. "We hebben al geappt om morgen (vrijdag, red.) een spoedvergadering te beleggen. Ik neem aan dat we al onze informatie en evenementen online gaan doen, in hoeverre dat kan."