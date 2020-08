Aboutaleb: 'Niet van plan om publiek bij Feyenoord te verbieden'

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam heeft geen verbod op publiek bij het Rotterdamse betaald voetbal afgekondigd, maar gaat wel in gesprek met de clubs over de maximale hoeveelheid fans bij wedstrijden. Hij reageert daarmee op de uitspraak van premier Rutte, die zich kan voorstellen dat er in Rotterdam geen publiek welkom is bij wedstrijden in het betaald voetbal.

"Ik was niet van plan om onmiddellijk tot verbieden over te gaan," reageert Aboutaleb vrijdagmorgen op Radio Rijnmond. "We zijn in gesprek met Feyenoord en de andere clubs over het maximaal aantal toeschouwers. Een totaalverbod kan altijd, maar eerst proberen we het onder goede omstandigheden te organiseren. Als dat niet lukt kunnen we het altijd verbieden, maar dat is niet de eerste insteek."

Burgemeester Aboutaleb op Radio Rijnmond over toestaan publiek bij betaald voetbal

De ophef is ontstaan na de eerste openbare training van Feyenoord op woensdag. Daar was te zien dat mensen aan het zingen waren. Dat is tegen de coronaregels die de regering eerder had afgekondigd.

Premier Rutte sprak tijdens zijn persconferentie op donderdag specifiek over de beelden van zingende supporters bij de eerste openbare training van Feyenoord. Hij zei zich voor te kunnen stellen dat de burgemeester van Rotterdam geen publiek meer zou toestaan bij betaald voetbal in zijn stad.

"Het is niet goed wat daar gebeurde," zegt Aboutaleb. "Al snap ik de emoties die bij voetbal gepaard gaan. Mensen zaten eerst verspreid en gingen later toch klonteren en zingen. Dat is buitengewoon onverstandig, met oog op de verspreiding van het virus."