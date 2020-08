Robin van Persie keert terug bij Feyenoord

Vrijdagmiddag staat Van Persie voor het eerst weer op het veld van trainingscomplex 1908. De voormalig aanvaller benadrukt dat het niet gaat om een officiële functie. "Ik zie mijzelf niet als een spitsentrainer. Maar het is wel een win-win-situatie. Ik ga hier ontdekken of dit leuk vind en ik help de staf hier een beetje mee," zegt hij op de website van Feyenoord.

Het verzoek om te komen helpen kwam rechtstreeks van Dick Advocaat, met wie Van Persie onder meer bij Fenerbahce samenwerkte. "En tegen Dick kan ik geen nee zeggen," vertelt Van Persie.