Aboutaleb waarschuwt: 'We gaan strenger controleren in kroegen'

Burgmeester Aboutaleb van Rotterdam gaat strenger controleren of de coronamaatregelen worden nageleefd in de stad. "Wij willen die tenten niet sluiten, daarom bellen wij ze ook vooraf dat we eraan komen", zei hij vrijdagmorgen op Radio Rijnmond.

"Er wordt terecht naar de horeca gekeken", vindt Aboutaleb, die ingaat op de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van donderdagavond. Zij kondigden strengere regels aan voor de horeca. "Je ziet dat daar besmettingen ontstaan. Ook onder studenten zijn een aantal maatregelen afgekondigd. Dat vinden wij terecht, omdat zeker in de Rotterdamse regio een brandhaard is ontstaan in de afgelopen periode", aldus Aboutaleb.

Horecazaken in Rotterdam - waar veel studenten komen - kunnen in de komende periode een telefoontje verwachten van de gemeente. "Ze worden aan de voorkant gebeld, want we komen controleren", vertelt Aboutaleb. "Ook bereiken ons berichten dat in feestzalen weinig wordt gedaan met de aansporing dat iedereen moet zitten. Ook daar gaan wij controleren."

Aboutaleb vindt de afgekondigde maatregelen van Rutte en De Jonge niet overdreven. "Ik hoor hier en daar wat heftige reacties, maar ik vind het helemaal geen verregaande maatregelen. Het is een beetje aftrimmen, aan de randen proberen te sleutelen zonder dat je het hele motorblok van de auto uit elkaar moet halen."



Samenleving indringender toespreken

Met name in Rotterdam neemt het aantal coronabesmettingen in de afgelopen weken fors toe. En daar baalt Aboutaleb van. "Het is tijd om de samenleving indringerder toe te spreken over het vraagstuk corona. Je ziet aan alle kanten verslapping ontstaan."

Aboutaleb: "Dat is geen goede zaak. Het is goed om te kijken of we met wat ingrepen die aan burgemeesters toegekend zijn, en nationale ingrepen, het tij kunnen keren. Als dat niet mogelijk is moeten we verder snijden."

Mondkapjesplicht

Sinds afgelopen woensdag geldt een mondkapjesplicht in bepaalde delen van het centrum van Rotterdam. Komende week gaat Aboutaleb de balans opmaken.

"De signalen die ik krijg is dat het nalevingsgedrag behoorlijk groot is", legt Aboutaleb uit. "Nog geen honderd procent, maar dat hadden we ook niet verwacht. Het gaat goed, maandag of dinsdag bepalen we of we van coachend handhaven naar strikt handhaven overgaan."