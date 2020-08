Drechttunnel deels dicht na ongeluk met vrachtwagen

De Drechttunnel (A16) richting Rotterdam is vrijdagmorgen deels afgesloten na een ongeluk. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is een vrachtwagen in de tunnel tegen een ventilator aangeregen.

De chauffeur van de vrachtwagen moest in de tunnel bij Dordrecht uitwijken voor een auto die betrokken was bij een eenzijdig ongeluk. Bij het uitwijken raakte de vrachtwagen een ventilator.

"We moeten nu kijken of de ventilator meteen gerepareerd moet worden of dat het veilig genoeg is om die reparatie even uit te stellen", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Het is dus nog niet duidelijk hoe lang de tunnelbuis dichtblijft."

De Drechttunnel heeft in beide richtingen twee tunnelbuizen van twee rijbanen.