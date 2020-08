Drechttunnel weer open na ongeluk met vrachtwagen

De Drechttunnel (A16) richting Rotterdam is vrijdagmorgen deels afgesloten geweest na een ongeluk. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat was een vrachtwagen in de tunnel tegen een ventilator aangereden.

De chauffeur van de vrachtwagen moest in de tunnel bij Dordrecht uitwijken voor een auto die betrokken was bij een eenzijdig ongeluk. Bij het uitwijken raakte de vrachtwagen een ventilator.

De weg ging enige tijd dicht voor inspectie aan de ventilator. "We moeten kijken of de ventilator meteen gerepareerd moet worden of dat het veilig genoeg is om die reparatie even uit te stellen", zei een woordvoerder van Rijkswaterstaat daarover. Rond 11:30 uur was duidelijk dat de weg weer open kon.

De Drechttunnel heeft in beide richtingen twee tunnelbuizen van twee rijbanen.