Blije gezichten bij heropening Zwembad Pernis

Zo komt er vooralsnog een eind aan een zwembadsoap. Al tweemaal werd het bad gesloten omdat mensen na sluitingstijd over de hekken waren geklommen voor een nachtelijke duik.

Als het nog een keer fout gaat, zijn de gevolgen groot, liet de burgemeester weten. "Dan gaat het bad leeg", vertelt Esther van der Heijde van het Sportbedrijf Rotterdam. "Wij willen koste wat het kost voorkomen dat het goed fout gaat."

Die angst leeft erg bij het Sportbedrijf Rotterdam. "Wij gunnen het onze collega's niet om hier iemand in het bad te vinden. En die mensen zelf ook niet", doelt Van der Heijde op een mogelijke nieuwe insluipers in het zwembad. "Verdrinken kan zo gebeuren. Er is geen toezicht, je kunt vallen en uitglijden, of je hoofd stoten en bewusteloos raken in het water."

De eerdere insluipers staan wel op film. Van der Heijde hoopt dat die beelden nuttig zijn voor de politie. "We hebben die beelden gedeeld met de politie", zegt zij.

Nachtje zitten

De inwoners van Pernis zijn ondertussen blij dat ze vrijdag in de extreme hitte weer gewoon baantjes kunnen trekken in het openluchtzwembad. Een aantal van hen wil zelfs helpen om te voorkomen dat voor de derde keer mensen over de hekken klimmen van het complex.

"Ik heb nog twee weken vakantie, dus ik zou hier best een nachtje willen zitten. En meer mensen zijn hiertoe bereid", aldus een trouwe bezoeker van het bad.

De bezoeker vindt dat het zwembad überhaupt niet gesloten had mogen worden. "Ik vind dat een stukje mismanagement. Je gaat mensen duperen die altijd komen en gewoon betalen. Je pakt de kern van het probleem niet aan. Dat zijn de jongeren. Het zou mij niets verbazen als zij uit zijn op sluiting van dit zwembad. Ik sta nergens meer van te pakken met de jeugd van tegenwoordig."