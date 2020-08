Bevers en kevers in Chris Natuurlijk van 8 augustus

Over bevers en kevers, kamperende kunstenaars, Internationale Kattendag en boeken voor de vakantie gaat het zaterdag 8 augustus vanaf 08.00 uur in Chris Natuurlijk.

Op pad in de Biesbosch met Jacques van der Neut. Hij is vergroeid met het gebied waar hij al meer dan 37 jaar boswachter is. In september zwaait hij af, na een carrière van ruim veertig jaar bij Staatsbosbeheer.

De bever, het symbool van de Biesbosch, heeft hij nog helpen uitzetten eind jaren tachtig van de vorige eeuw. Ook de zeearend en de visarend zag hij komen in zijn geliefde Biesbosch.

Chris Natuurlijk gaat nog één keer met hem aan boord, want de Biesbosch ervaar je volgens de "Beverbiesboschwachter" het beste varend op een klein bootje.

Op zoek naar de kevers van Voorne

Op de middelbare school deed Menno Schilthuizen al onderzoek naar kevers in de duinen van Oostvoorne, daartoe aangespoord door zijn biologieleraar Daan Vestergaard.

Nu, veertig jaar verder, doet Schilthuizen - inmiddels professor in de biologie - dit onderzoek nog eens over.

Chris Natuurlijk gaat mee de duinen in voor het echte veldwerk. Schilthuizen legt uit hoe hij kevers opspoort en onderzoekt om te zien óf en wat er de laatste veertig jaar is veranderd.

If Paradise Is Half As Nice

Wat doen al die kunstenaars daar op dat braakliggende terrein ergens in Rotterdam? Ze maken een tentoonstelling. Over de locatie doen zij nog geheimzinnig, die maken ze binnenkort pas bekend.

Het is de tiende editie van het project Ipihan oftewel 'If paradise is half as nice'.

Vijf weken wonen en werken de kunstenaars op het terrein in Rotterdam. Van 21 tot 23 augustus is iedereen welkom voor de expositie, maar Chris Natuurlijk mag nu alvast kijken.

Zomerlezen

Welke boeken lees je ergens op een lome, zomerse dag? Bijvoorbeeld Zeedrift, een boek over een zeiltocht op zee met een hoofdrol voor poes Loes die meereist. Want om de kattenavonturen van poes Loes, kan boekenman Gert-Jan van Rietschoten niet heen op Wereld Kattendag. O

Of Bloemen voor de duisternis, een roman die zich afspeelt in de nabije toekomst in Parijs, waarin de hoofdstad van Frankrijk gebukt gaat onder de gevolgen van een aanslag en de zoveelste hittegolf.

Luister zaterdag 8 augustus van 08.00 tot 09.00 naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.