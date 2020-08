Rijkswaterstaat maakt de Merwedebrug één centimeter korter

Rijkswaterstraat gaat het beweegbare deel van de Merwedebrug inkorten met ruim één centimeter om te voorkomen dat deze bij uitzetting vanwege de hitte klem komt te zitten. Het is een aanvullende maatregel naast het preventief koelen van de brug om schade te voorkomen.

Om het beweegbare deel van de brug in te kunnen korten sluit Rijkswaterstaat in de avond en nacht van vrijdag 7 augustus en zaterdag 8 augustus de Merwedebrug op de A27 in beide richtingen.



De werkzaamheden aan de Merwedebrug beginnen vrijdag rond 17.00 uur. Een dag later, op zaterdag, gaat de brug om 06.00 uur weer open voor verkeer. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van dertig tot zestig minuten. De brug is tot en met 8 augustus gestremd voor de hoge scheepvaart.

Rijkswaterstaat koelt sinds deze week vier stalen bruggen in Zuid-Holland preventief om te voorkomen dat zij bij warmte niet meer goed open of dicht gaan. Bij de Merwedebrug wordt ook een blusboot ingezet.