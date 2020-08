Ernstig zieke Nicolaï legt per direct taken neer bij havenorganisatie Deltalinqs

Atzo Nicolaï is per direct teruggetreden als voorzitter van de Rotterdamse havenvereniging Deltalinqs. De oud-minister van Europese Zaken (VVD) is ernstig ziek.

Nicolaï (60) is ook voorzitter van de promotieorganisatie Rotterdam Port Promotion Council.

Onlangs is bij Nicolaï uitgezaaide kanker ontdekt. Er was hoop op behandeling. Vorige week werd duidelijk dat het gaat om een zeer agressieve vorm die niet meer behandeld kan worden. Deltalinqs: "Door de snelheid waarmee zijn ziekte zich ontwikkelt, heeft Atzo aangegeven niet anders te kunnen dan per direct terug te treden."

Volgens de ondernemersorganisatie heeft het nieuws een 'enorme schok en verslagenheid teweeggebracht.'

De voormalig politicus is sinds begin dit jaar voorzitter van beide organisaties. "Hij kende door het COVID-19 virus een bijzondere start," laat Deltalinqs weten. "Ondanks die beperkingen had hij al snel zijn draai gevonden in de Rotterdamse haven en was hij enthousiast over zijn nieuwe werkomgeving. Ook de havengemeenschap heeft hem in deze korte tijd leren kennen als een professionele en betrokken bestuurder."