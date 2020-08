Vijf jaar cel geëist voor fatale aanrijding Bergweg

Justitie eist vijf jaar cel voor een fataal ongeluk op de Bergweg in Rotterdam. Daar werd in juli 2018 een 19-jarige jongen doodgereden op een zebrapad.

De bestuurder reed te hard, vermoedelijk rond de 80 km per uur waar 50 is toegestaan. Na het ongeluk is de man doorgereden.

De 47-jarige verdachte kan zich niets meer herinneren van het ongeval. Hij zegt die dag wel in paniek te zijn geweest. Hij dacht dat hij werd beroofd en hij was gefrustreerd omdat hij zijn zoon niet meer mocht zien.

Vlak voor het ongeluk had hij dreigend met een bijl gezwaaid naar willekeurige mensen. Hij zegt dat hij weer bij zinnen kwam in het Brabantse Cuijck, waar hij na het ongeval naartoe was gereden.

Justitie spreekt van doodslag. “Als je op deze manier met een auto rijdt op die drukke locatie, dan neem je het risico dat je mensen raakt.”

Volgens advocaat Van Paridon heeft zijn cliënt nooit de bedoeling gehad slachtoffers te maken. Hij verwijst naar andere rechtszaken over vergelijkbare ongelukken, waarbij ook geen hoge celstraffen zijn opgelegd. “En dan was in die gevallen zelfs sprake van rijden onder invloed of telefoneren, wat in deze zaak niet aan de orde is.”

De rechter in Rotterdam doet over twee weken uitspraak.