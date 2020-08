Liefhebbers krijgen alsnog de kans om afscheid te nemen van MS Rotterdam

In juli maakte de Holland America Line bekend dat het MS Rotterdam samen met drie andere schepen wordt verkocht. De maatregelen zijn genomen om de vloot van de Amerikaanse cruisemaatschappij, met Rotterdamse roots, zo modern mogelijk te houden.



Maandag ligt het roemruchte schip een hele dag in de haven van Rotterdam. Liefhebbers kunnen naar de openbare ruimtes rond de Wilhelminakade (Cruise Port Rotterdam) komen om het MS Rotterdam uit te zwaaien. Het schip vaart rond 05.30 uur de passage in voor een aankomst bij de terminal tussen 08.00 en 09.00 uur.

De verwachting is dat het schip, dat in 1997 werd aangekocht, tot de volgende dag halverwege de ochtend aan de Wilhelminakade aangemeerd blijft, waarna het naar Damen Shipyard vaart voor een onderhoud.

Gedenkwaardig moment

"Het is een gedenkwaardig moment om het schip nog een laatste keer in Rotterdam te hebben, als eerbetoon aan de stad Rotterdam, haar inwoners en onze trouwe gasten", aldus Nico Bleichrodt, de managing director van Holland America Line in Europa.

"Rotterdam is bijzonder voor de stad Rotterdam gezien de oprichting van Holland America Line in deze stad. We zijn vooral blij dat we de naamgenoot van de stad hier kunnen verwelkomen en dat iedereen haar kan bezichtigen en haar het beste kan wensen."