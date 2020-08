Rotterdamse douanier krijgt negen jaar cel voor doorlaten drugs

De rechter heeft negen jaar cel opgelegd aan een Rotterdamse douanier voor het doorlaten van drugs. Hij had vorig jaar februari een container buiten de controle gehouden.

In het transport uit Brazilië zat 1500 kilo cocaïne verstopt tussen de mango’s. De douanier zegt dat anderen zijn wachtwoorden hebben gebruikt, maar volgens de rechter is dat niet geloofwaardig.

Volgens de rechter had de 39-jarige douanier een sleutelrol in de drugshandel. Daarmee heeft hij het imago van de Rotterdamse haven is beschadigd.

Geen bewijs omkoping

Bij de man zijn geen grote sommen geld of luxegoederen gevonden. Daarom is er geen bewijs dat hij daadwerkelijk is omgekocht.

Justitie had twee weken geleden twaalf jaar cel geëist. De rechter zegt voor de straf te hebben gekeken naar soortgelijke zaken.

Hassan O. is de derde douanier uit Rotterdam die in korte tijd moest voorkomen voor drugshandel. Gerrit G. kreeg veertien jaar cel, Gertie V. twee jaar. Bij V. was er bewijs voor omkoping maar niet voor betrokkenheid bij een concreet transport.