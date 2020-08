Selectie Feyenoord krijgt dwingend advies over de coronaregels

Voor de achterban van Feyenoord zijn er tal van maatregelen in en rondom het voetbalstadion maar ook voor de spelers zelf zijn er veel nieuwe regels. Vrijdagochtend is de selectie bijgepraat over alle coronamaatregelen door virologe Annemiek van der Eijk en IC-arts Diederik Gommers.

Nadat alle spelers en stafleden waren getest op COVID-19, kregen zij vrijdagochtend in de kleedkamer een ‘corona-college’. Ook clubarts Casper van Eijck was daar bij aanwezig.

De clubarts, ook werkzaam bij het Erasmus MC, benadrukt aan alle spelers dat juist zij de coronaregels extreem goed moeten naleven. "Dat betekent dat je geen drukke plekken op moet zoeken en afstand moet houden," zegt hij op de clubwebsite van Feyenoord. "Eigenlijk moeten wij de regels extreem goed naleven. De gevolgen van het virus voor jullie als spelersgroep kunnen heel heftig zijn, dus het is in ieders belang dat we de regels extreem goed naleven: hier én thuis."

Spelersgroep is een soort familie

Diederik Gommers richtte zich vrijdagmorgen tot de selectie van Feyenoord, die hij het stempel ‘familie’ gaf. "Het is logisch dat jullie veel bij elkaar in de buurt zijn, omdat jullie dagelijks met elkaar trainen," zegt de intensivist van het Erasmus MC en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. "Daarom is het belangrijk dat jullie je ook als één familie gedragen." Hiermee wordt bedoeld dat de selectieleden regelmatig hun handen wassen en hun gezicht niet aanraken.

"Het belangrijkste is dat jullie het snel melden als jullie klachten hebben, ook al zijn ze licht," vervolgt Gommers tegen de spelers. "Dan kunnen we snel testen en bij een positieve test snel traceren waar je het virus hebt opgelopen. Als je het niet meldt als je lichte klachten hebt en je besmet bent met het virus, stort het hele kaartenhuis van afspraken in elkaar."