Maximaal 3000 fans toegestaan bij Feyenoord-Sparta; mondkapjes verplicht

Fans moeten bij aankomst een mondkapje ophebben en deze tot en met vertrek uit het stadion ophouden. De gemeente heeft vanmorgen gesproken met de leiding van de betaald voetbalclubs uit de stad. Naar aanleiding daarvan is er een extra protocol opgesteld.

Feyenoord kreeg ook te horen dat de kaartverkoop voor de oefenwedstrijd tegen FC Twente nog niet mag beginnen. Eerst moet de wedstrijd tegen Sparta geëvalueerd worden. Aanvankelijk wilde Feyenoord zondag zevenduizend toeschouwers toelaten in het stadion bij de oefenwedstrijd tegen Sparta. Maar na de eerste openbare training op woensdag ontstond er ophef over de hoeveelheid fans dat is toegestaan in het stadion.

Tijdens die training was te zien dat mensen aan het zingen waren. Dat is tegen de coronaregels die de regering eerder had afgekondigd. Premier Rutte gaf aan zich voor te kunnen stellen dat burgemeester Aboutaleb publiek zou verbieden. Van een verbod komt het vooralsnog niet, wel een sterke vermindering van het het maximaal aantal toeschouwers.

Feyenoord hoeft niemand teleur te stellen, want de kaartverkoop was nog niet boven de 3000. Om geen gezang uit te lokken zal er zondag bij de wedstrijd tegen Sparta geen clublied worden gespeeld bij de opkomst. En bij de goals van Feyenoord klinkt ook niet het traditionele 'I will survive' van de Hermes House Band.

Wel gaat alle horeca open, zodat mensen niet hoeven te dringen om iets te eten en drinken te halen.