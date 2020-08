Rotterdams restaurant sluit tijdelijk na positieve test medewerker

Restaurant Fontein aan het Hofplein in Rotterdam sluit voorlopig de deuren. Eén van de personeelsleden is positief getest op het coronavirus. Alle gasten voor vrijdag en zaterdag zijn afgebeld.

"We willen niet een brandhaard zijn", zegt een woordvoerder. Het getroffen personeelslid had al eerder klachten en heeft de afgelopen week daarom niet gewerkt.

Volgens de woordvoerder wordt al het personeel van het restaurant aan het Hofplein getest. "Dan hebben we maandag of dinsdag de uitslag en hopen we woensdag weer open te kunnen."

Donderdag liet premier Rutte tijdens de persconferentie weten dat horecagelegenheden voor twee weken moeten sluiten als meerdere personeelsleden klachten hebben.