Het is door de thuisblijfzomer drukker dan ooit in Albrandswaards Avonturen Park

Het is al vroeg een drukte van jewelste in AAP, Albrandswaard Avonturen Park. "Het is al zo warm vandaag, ik denk dat iedereen besloten heeft zo vroeg mogelijk de deur uit te gaan om lekker het water in te kunnen duiken", zegt Kayleigh Roterman van het park. Het is er deze zomer drukker dan ooit. "Echt een topjaar."

Omdat op vakantie gaan dit jaar lastiger is, kiezen veel mensen ervoor om in de eigen omgeving te ontspannen. Overal in het park in Poortugaal zijn kinderen in de weer. "Ze kunnen zwemmen, met vlotjes varen, zandkastelen bouwen, we hebben een kabelbaan, een grote trampoline, een voetbalveld. Met deze temperaturen is dit een vakantiegevoel. We hebben nog nooit zoveel drukke dagen gehad", vertelt Kayleigh.

"De klimbrug is leuk en het water is lekker schoon", zegt een vader die met zijn kinderen al vroeg naar het park is gekomen. "Voor die kinderen ideaal, ze zijn er niet uit te slaan! En papa mag weer jong zijn", lacht hij erachteraan.

"Het is warm, het zweet druipt van me af. Als ik geweten had dat ik ook het water in mocht, had ik mijn badpak aangetrokken", lacht een moeder.

"We hebben wat minder plekken vanwege de coronaregels." Vanwege de extreme warmte deze dagen plaatst het park op sociale media veel waarschuwingen om kinderen goed in te smeren, t-shirts aan te trekken, parasollen mee te nemen en petjes of hoedjes op te zetten. "Je merkt aan mensen zelf ook dat ze eerder komen en op het warmst van de dag naar huis gaan. Doordat het water stroomt blijft het koel."

Loes van der Laan is er vrijdag voor het eerst, samen met haar kleinkinderen. "Een beetje dom vind ik, je zou hier vaker moeten komen, zo leuk. De kinderen hadden dit jaar een Jeugd Vakantiepaspoort, daar stond dit in. Je vergeet vaak wat er in je eigen buurt is. Ik heb zicht op de spulletjes en ik heb mijn krantje. Heerlijk."