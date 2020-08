Stadiondirecteur hoopt dat Feyenoord-supporters zich aan de regels houden: 'We rekenen op hun gezond verstand'

Eerder wilde premier Rutte geen enkele toeschouwer toelaten, maar vrijdagochtend werd besloten dat voorlopig 3000 supporters de wedstrijden mogen bijwonen. Dat vond Van Merwijk geen verrassing. "Het was wel duidelijk dat de burgemeesters en voorzitters van de Veiligheidsregio's de mogelijkheid werd geboden om maatwerk te bedenken."

Even dacht iedereen dat de maatregelen in het stadion nog wel strenger zouden worden, nadat eerder deze week bij de training door toeschouwers werd gezongen. "Vanuit de voetballerij is het heel lastig om een stilzwijgend publiek te hebben omdat de emoties soms hoog oplopen. Bij de opkomst van de training was er aan het begin wat commotie, maar wat ons betreft binnen de perken."

Van Merwijk begrijpt wel dat er nu strengere regels gelden. "Vanwege die training worden nu meer maatregelen genomen. Natuurlijk speelt ook mee dat het aantal besmettingen in Rotterdam toeneemt."

Controleren en aanspreken

De stadiondirecteur denkt dat het handhaven van de mondkapjesplicht een flinke klus wordt. "Het is een duidelijke regel die geldt voor iedereen. Daarmee is duidelijk dat op het moment dat je je bij de poort meldt een mondkapje op hebt en ook in het stadion zal het mondkapje altijd op moeten. Dat is een duidelijke regel die makkelijk te controleren is. Zo kunnen we mensen snel aanspreken ze geen mondkapje op hebben."

Hij hoopt daarbij dat supporters elkaar ook aanspreken. "We rekenen uitdrukkelijk op het gezond verstand van onze bezoekers. We zullen ze aanspreken als ze het kapje niet dragen, maar we gaan er zeker niet het gevecht op aan, om het zo maar te zeggen. We hopen op sociale controle en we willen er ook aan informatievoorziening doen. Draag het kapje in het in belang van de club, jezelf en de medesupporters."

Of het publiek er bij de volgende wedstrijden bij mag zitten, hangt af van wat er zondag gebeurt. "We zullen ons eraan moeten houden. Anders zie ik de burgemeester nog maar één maatregel nemen en dat is het niet meer toelaten van publiek. We willen voetbal met publiek mogelijk maken, ook onder deze omstandigheden.