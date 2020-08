Jan (73) ruilde zijn huis in Spijkenisse voor een lap grond in Zuidland en begon een natuurcamping

Omgeven door akkers in de Nissewaard, even buiten Zuidland, ligt natuurkampeerterrein De Kersengaard. Tot 2007 woonde er een echtpaar met veertig schapen. Na de dood van de man ruilde natuurliefhebber Jan Beukelman (73) zijn huis in de stad met de achtergebleven weduwe in Zuidland. "Je komt terecht in een groene oase in een saai landschap."

Jan woonde in Spijkenisse, in een woning die net helemaal verbouwd was. "De verf was nog nat en ik kreeg de kans om hier te komen. De eigenaar was overleden en de weduwe wilde heel snel weg", vertelt Jan terwijl hij Rijnmond-presentator Erik Lemmers rondleidt over het kampeerterrein. De weduwe trok in Jans net verbouwde huis in Spijkenisse en Jan verhuisde naar woning op de lap grond in Zuidland. "Binnen een maand zat ik hier."

Jan was bouwkundig tekenaar en dat beviel hem goed, maar door de bankencrisis in 2007 was dat allemaal over. "Ik kwam hier terecht en dacht: wat ga ik hier doen? Er liepen 40 schapen, die hebben we weggedaan. Een jaar later begon ik de camping."

Verhaal gaat verder onder de foto

Jan informeerde bij de gemeente voor vergunningen en mag nu het hele jaar mensen een plekje geven. Daar wordt gretig gebruik van gemaakt. Normaal staan er zo'n vijftig mensen, door de coronacrisis is het nog drukker. "Ik kan moeilijk nee verkopen."

Naast kampeerplekken voor tenten, vouwwagens en caravans, staan er een paar huisjes. Daar wonen mensen tijdelijk, in afwachting van een woning in de Nissewaard. Die zijn tegenwoordig lastig te vinden.

"Mensen komen voor de rust en de natuur. Daar zijn we voor", zegt Jan onder een pruimenboom. Er staan veel fruitbomen op de camping. Kersenbomen zijn er natuurlijk ook, maar de vogels hebben de laatste kersen opgegeten.

Verhaal gaat verder onder de foto

De meeste mensen komen om in de omgeving te fietsen en te wandelen, bij natuurgebied Bernisse of richting het Haringvliet in het zuiden.

Natuurfilmer Piet de Kreij weet alles van de natuur in dit gebied. Hij maakte drie natuurdocumentaires en won daar verschillende regionale en nationale prijzen mee. Hij wijst op de rietzanger, de karekiet en de specht die over de camping vliegen, maar ook een grote paardenbijter - een libel - zweeft rond.

Jan Beukelman runt de natuurcamping in zijn eentje, maar krijgt hulp voor klusjes van een timmerman en iemand die de tuin en bomen onderhoudt.