Poortugaals restaurant Abel over aangescherpte regels: 'Ik moest wel even slikken'

Het restaurant en het huis van Remco en Sigrid Abel brandden twee jaar geleden helemaal uit. Na een wederopbouw kon restaurant Abel in het voorjaar weer open, maar het coronavirus gooide roet in het eten. Door de maatregelen moest het echtpaar Abel de heropening uitstellen. Nu zijn de regels voor de horeca opnieuw verscherpt.

"Ik moest wel even slikken", zegt Remco Abel over de strengere regels die premier Rutte donderdagavond bekendmaakte. "We nemen al best veel maatregelen, we zijn al heel serieus ermee bezig. Ik begrijp de ernst van de situatie en we gaan ermee aan de slag."

Restaurants en cafés zijn verplicht om alle klanten contactgegevens te laten noteren. Als een gast later besmet blijkt met het coronavirus, kan de GGD achterhalen wie de afgelopen tijd in de buurt is geweest: het bron- en contactonderzoek.

Remco Abel dacht eerst aan een papiertje op tafel waar gasten hun naam contactgegevens op kunnen schrijven. "Maar je wil ook een tijdstempel hebben, om het voor de GGD zo makkelijk mogelijk te maken, mocht er een besmetting zijn. Dus we hebben met een campagnebureau gezeten en die zijn meteen met een webpagina bezig. Via een QR-code kunnen gasten aan tafel op die pagina komen en hun gegevens invullen. Daar staat de datum en tijdstempel dan al op."

Ondanks de tegenslagen, hebben echtpaar Remco en Sigrid alles op orde. "Nu draaien we goed, maar het was even met een knal opengaan."

Rijnmond-verslaggever Dennis Kranenburg nam een kijkje in het vernieuwde, eindelijk geopende restaurant Abel. Bekijk de reportage hieronder: