Terugkerende strandgangers vast in bloedhitte op Calandbrug

De Calandbrug in de Botlek is vrijdagmiddag meer dan een uur gestremd geweest. Aan weerszijden van de brug hebben terugkerende strandgasten vast gestaan. Vanwege de hitte rukten de hulpdiensten massaal uit.

De Thomassentunnel die onder de brug ligt, was wel open. Verkeer kon grotendeels via de tunnel en de Rozenburgse sluis worden geleid. Toch stond een onbekend aantal automobilisten vast aan weerszijden van de Calandbrug.

De politie ging met spoed ter plaatse om het verkeer gecontroleerd weg te geleiden en water uit te delen. Ook de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond was er ter plaatse. Enkele mensen werden onwel van de hitte, maar ze hoefden niet naar het ziekenhuis.

Wat er mis is met de Calandbrug is nog niet bekend. Rijkswaterstaat meldt dat het in ieder geval niet te maken heeft met uitzetting door de hitte. Er zou mogelijk een probleem zijn met het treinspoor op de brug. Brugeigenaar ProRail doet daar onderzoek naar. De Calandbrug wordt in de loop van vrijdagavond getest.

Naast de Calandbrug liggen enkele schepen die hun weg niet kunnen vervolgen. Het wegverkeer kan nu zonder problemen door de tunnel.