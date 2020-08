Glasscherven bedekken verbindingsweg A16 en A20

Op de verbindingsweg tussen de A16 en A20 ligt vrijdagavond een boel glas. Een tijd lang is de verbindingsweg helemaal afgesloten geweest.

Hoe het glas op de complete breedte van het wegdek terecht is gekomen, is een raadsel, meldt Rijkswaterstaat. "Het glas is versplinterd en ligt op de weg richting het centrum van Rotterdam."

De opruimwerkzaamheden duren naar verwachting tot 22:30 uur. Dit duurt lang omdat het een ingewikkelde klus is. "Er ligt erg veel glas en we willen ook voorkomen dat mensen alsnog door het glas rijden."