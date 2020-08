GGD beperkt onderzoek naar bron en verspreiding coronavirus

De GGD Rotterdam-Rijnmond gaat het bron- en contactonderzoek anders uitvoeren. Er zal gerichter onderzoek worden gedaan naar de bron en verspreiding van het coronavirus. In het vervolg worden alleen de contacten van mensen met een verhoogd risico op verspreiding op de hoogte gesteld van de besmetting.

Met een verhoogd risico doelt de GGD op mensen die werkzaam zijn in de zorg of als zij vaak met kwetsbare personen in contact komen.

Andere positief geteste Rijnmonders worden gevraagd voortaan zelf hun contacten van de afgelopen twee weken te informeren. Als daarna blijkt dat die contacten ook besmet zijn, koppelt de GGD de besmettingen aan elkaar.

Reden voor de maatregel is het tekort aan personeel. De GGD's zijn bezig met het aantrekken van nieuwe medewerkers. Landelijk zijn er zo'n vijfhonderd nodig. Hun opleiding duurt 4 weken.