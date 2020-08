Rotterdammers halen verhaal bij buurman na mogelijke bedreiging minderjarige

De politie heeft vrijdagavond laat in Rotterdam-Lombardijen een straat moeten schoonvegen na een arrestatie. Een man zou rond 23:00 uur met een vuurwapen hebben geschoten in de omgeving van de Pliniusstraat. Ook zou hij een minderjarige bedreigd hebben.

Volgens ooggetuigen kwamen tientallen buurtbewoners verhaal halen in de Sophoclesstraat, toen de man door de politie werd meegenomen. In de hectiek die vervolgens ontstond, kreeg een agent een klap op zijn hoofd. Daarvoor is niemand opgepakt. Wel is een vrouw aangehouden, die geen identiteitsbewijs bij zich had.

De politie was nodig om de rust in de straat terug te laten keren. Bij de man werd geen vuurwapen gevonden. Niemand raakte gewond.