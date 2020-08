Een zonnestudio in Zwijndrecht heeft vrijdagavond flinke schade opgelopen bij een brand in winkelcentrum De Lindt. Zestien bovengelegen woningen moesten worden ontruimd.

De brand werd rond 23:40 uur ontdekt en was een half uur later onder controle. Wat de exacte oorzaak is geweest, is niet duidelijk.

De woningen boven de zonnestudio hebben rookschade. Deze zijn geventileerd. Het is niet bekend of de ongeveer dertig bewoners de nacht elders hebben moeten doorbrengen.