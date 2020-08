Oud-directeur RIVM pleit voor landelijke mondkapjesplicht

Een verplichting om een mondkapje te dragen, zoals sinds afgelopen woensdag geldt in delen van Rotterdam, zou in het hele land moeten gelden. Dat zei Roel Coutinho, oud-directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, vrijdagavond in het tv-programma Nieuwsuur.

De microbioloog noemt het coronabeleid van de Nederlandse regering te vrijblijvend en inconsequent. De verantwoordelijkheid wordt teveel bij de bevolking gelegd.

De oud-directeur pleit voor een mondkapjesplicht in alle winkels, restaurants en bij contactberoepen. De vrijblijvende test op Schiphol voor mensen die vanuit risicogebieden terug naar Nederland komen, zou daarnaast verplicht gesteld moeten worden. "Op vrijwillige basis werkt het niet. Dan zegt de één: 'ik loop er gewoon langs, ik moet mijn koffer pakken.' Dat is heel raar."

Het kabinet heeft burgemeesters de mogelijkheid gegeven om op bepaalde plekken in hun gemeente mondkapjes verplicht te stellen. Dat geldt in Rotterdam bij winkelcentra Zuidplein en Alexandrium, maar ook in het centrum van Rotterdam en op diverse markten. Ook op bepaalde plekken in Amsterdam geldt een mondkapjesplicht.



Coutinho noemt deze regels niet eenduidig en bovendien erg verwarrend. "Je moet in deze situatie duidelijk zijn en dat ook durven. Ik zie niet wat daar tegen is. Als het namelijk mis gaat - en ik zeg niet dat dat gebeurt - maar dan heb je heel veel spijt."

Ook zien mensen dat er in het buitenland op veel meer plekken mondkapjes verplicht zijn. "Op vakantie in Italië en Frankrijk moet het wel en thuis hoeft het niet meer. Dat is niet goed. Nederland moet niet denken dat we hierover een ander standpunt kunnen innemen."