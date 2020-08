'Rottewielrenners' veroorzaken overlast: 'Zij moeten zich aanpassen'

Twee wielrenners kwamen in april frontaal met elkaar in botsing en moest een ambulance ter plaatse komen. Voor Jeroen Wolfs was de maat toen vol. Hij schreef een brief aan zijn buren en kreeg maar liefst veertig reacties. Verhalen over schades aan auto's, onveiligheid voor spelende kinderen en asociaal gedrag kwamen naar boven.

"Het is natuurlijk een afschuwelijk incident, maar het verbaast mij niet. Ik heb op een mooie avond drie minuten buiten gestaan en toen telde ik dertien wielrenners. Dat gaat elke avond en elke weekenddag zo door", beweert Wolfs.

Toch heeft hij geen hekel aan wielrenners, want hij vindt dat iedereen op deze mooie plek moet kunnen ontspannen. "Ik wil dat de balans terugkomt en dat niet alle omwonenden zich moeten aanpassen aan de wielrenner, die zo hard mogelijk door de straat wil razen."

Begrip bij wielervereniging: 'Moeten de uitzonderingen bereiken'

Wouter Kelderman fietst ook regelmatig op de Bergse Linker Rottekade en onderschrijft het verhaal van Wolfs. Hij woont in de buurt en is voorzitter van RWC Ahoy, de grootste wielerclub van Rotterdam.

"Op een stuk als dit, waar veel wielrenners rijden en het krap is, kan ik mij goed voorstellen dat buurtbewoners liever wat minder wielrenners zien. Als wielrenner moet je je aanpassen aan de omstandigheden. Zoek een buitengebied op als je hard wil rijden of zoek een vereniging op als je wil racen. Doe het niet in een omgeving waar andere mensen zijn."

Beide partijen zijn inmiddels in gesprek over een oplossing. Wolfs heeft daarnaast contact met de gebiedscommissie en denkt dat drempels die vooral hinderlijk zijn voor wielrenners wellicht uitkomst kunnen bieden.

Kelderman zoekt de oplossing vooral in voorlichting. "Leden van een wielervereniging krijgen die, maar negentig procent is geen lid van een club. De grootste uitdaging is om hen te bereiken. De anderen houden er namelijk gewoon rekening mee, zij willen ook geen ongelukken. Het zijn de uitzonderingen die we moeten bereiken."