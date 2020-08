Twee mannen vast na inval in Schiedamse woning

Een arrestatieteam en het Team Parate Eenheid van de Politie Rotterdam hebben vrijdagavond twee mannen van 36 en 54 jaar opgepakt in Schiedam. In hun woning aan de Dwarsstraat zijn nepwapens aangetroffen.

Een getuige meldde aan de politie dat hij de 36-jarige Schiedammer met wapens in zijn handen had gezien. Toen de man werd opgepakt, had hij echter niks bij zich.

In zijn woning werden vervolgens wél vier nepwapens gevonden, die niet van echt te onderscheiden waren. Deze spullen zijn in beslag genomen. Naast de 36-jarige Schiedammer is ook zijn 54-jarige huisgenoot opgepakt. Ze zitten vast.