Druk op en naar stranden in de regio, parkeerplaats en strand Hoek van Holland vol

De stranden en de wegen daarnaartoe zijn zaterdagochtend al vroeg volgelopen. Strandliefhebbers richting onder meer Rockanje, Hoek van Holland en de kust van Goeree-Overflakkee konden meteen aansluiten in de file. De parkeerplaats bij het strand van Hoek van Holland is rond 10:00 uur vol, meldt de politie.

Verkeer op de N57 vanaf de A15 vanuit Rotterdam kwamen rond 10:00 uur bij Rockanje in een file terecht van bijna drie kwartier. Een stuk verderop, tussen de Haringvlietdam en Goedereede, was de vertraging een paar minuten. Ook op de weg naar Hoek van Holland stonden lange rijen met auto's.

Op de stranden zelf was het al vroeg druk. Om 08:00 uur was er nog sprake van enige rust, maar daar was een uur later weinig meer van te merken.

De parkeerplaats in Hoek van Holland is rond 10:00 uur vol, net als het strand. De gemeente Rotterdam vraagt mensen om niet meer naar het strand te komen.

De temperatuur in de regio loopt zaterdag op naar 35 graden. De temperatuur van het zeewater bedraagt 22 graden.