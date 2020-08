Grote gele kwikstaart broedt voor het eerst in Rotterdam

Rotterdam kan een nieuwe vogel toevoegen aan het lijstje van broedende vogels in de stad. De grote gele kwikstaart, een vogeltje met een grijze rug en gele buik, heeft voor het eerst gebroed in Rotterdam. Het nest zit in een muur van de Parksluis, meldt Bureau Stadsnatuur.

De grote gele kwikstaart bivakkeert in de winter vaker in Nederland, vanwege de zachte weersomstandigheden. In het voorjaar trekt de vogel voornamelijk naar Scandinavië en zijn waarnemingen in West-Nederland zeldzaam. De vogel broedt in de buurt van stromend water.

Het vogeltje werd dit voorjaar al meerdere gespot in de binnenstad van Rotterdam. Bureau Stadsnatuur besloot daarop te gaan zoeken naar een nest en vond deze pal naast de Coolhavenbrug.

'Natuur is constant in beweging'

"Het gebeurt niet vaak dat een vogelsoort zich meldt als nieuwe broedvogel in Rotterdam", schrijven de waarnemers van Bureau Stadsnatuur. "Het geeft maar weer eens aan dat de stadsnatuur constant in beweging is en dat ook in steden uitbreiding van de biodiversiteit nog altijd mogelijk is."

De waarnemers achten het niet ondenkbaar dat we nog meer broedgevallen van de grote gele kwikstaart in de regio gaan zien. "Er zijn genoeg geschikte broedlocaties, zoals sluizen, bruggen en waterzuiveringscomplexen. En ook qua insectenaanbod doet de stad niet onder voor het buitengebied."